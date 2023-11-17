Основные ошибки при приготовлении блюд из фарша, способные все усилия свести на нет

Спорить не буду, хорошее мясо — это гарантия того, что блюда из фарша получатся вкусными. Однако, при использовании фарша, есть масса нюансов, которые запросто смогут испортить вкус готовых котлет, пирогов, начинок, голубцов и фаршированных перцев.