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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Кооперативный шутер Helldivers 2 был разработан на том же игровом движке, что и ег...

Кооперативный шутер Helldivers 2 был разработан на том же игровом движке, что и ег...

Кооперативный шутер Helldivers 2 был разработан на том же игровом движке, что и его предшественникГенеральный директор компании-разработчика Helldivers 2, Arrowhead Game Studios, Йохан Пилестедт (Johan Pilestedt), обратился к социальной сети X (бывший Twitter), чтобы рассказать, что игра была создана на устаревшем игровом движке.

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