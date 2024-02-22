Кооперативный шутер Helldivers 2 был разработан на том же игровом движке, что и ег...

Кооперативный шутер Helldivers 2 был разработан на том же игровом движке, что и его предшественникГенеральный директор компании-разработчика Helldivers 2, Arrowhead Game Studios, Йохан Пилестедт (Johan Pilestedt), обратился к социальной сети X (бывший Twitter), чтобы рассказать, что игра была создана на устаревшем игровом движке.