Комбат ВСУ бросил свое подразделение на передовой и сбежал

Командир батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «бросил на убой» свое подразделение под Красноармейском на донецком направлении, рассказал 49-летний боец 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой, попавший в плен к российским войскам в начале сентября.
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