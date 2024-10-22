Комбат ВСУ бросил свое подразделение на передовой и сбежал

Командир батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «бросил на убой» свое подразделение под Красноармейском на донецком направлении, рассказал 49-летний боец 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой, попавший в плен к российским войскам в начале сентября.