В ходе осеннего призыва 2023 года военными комиссариатами ВВО призвано более 7500 человек

Перед отправкой в войска каждый призывник проходит медицинскую комиссию, обеспечивается комплектом военной формы одежды, комплектом средств личной гигиены, продовольственным пайком на путь следования и банковской картой для получения денежного довольствия на период прохождения военной службы.
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