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О тех, кому повезло стать штурмовиком, и не только

О тех, кому повезло стать штурмовиком, и не только

Мне часто задают вопрос о штурмовиках. Кто может быть штурмовиком? Были ли штурмовые подразделения в Красной, а затем в Советской Армии и прочее? Почему-то в большинстве вопросов подтекстом проходит мысль о том, что современные штурмовики – это внуки или правнуки тех подразделений, что штурмовали Кенигсберг, Берлин и другие города во время Великой Отечественной.

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