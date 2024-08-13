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Врач рассказала об опасности отсутствия аппетита по утрам

Врач рассказала об опасности отсутствия аппетита по утрам

Отсутствия аппетита по утрам может говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом 13 августа «Известиям» рассказала преподаватель кафедры терапии Государственного университета просвещения, врач-диетолог Светлана Буданцева.

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