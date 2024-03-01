Томенко предложили варианты использования миллиардов после списания госдолга Алтая

На данный момент государственный долг Алтайского края перед федеральным центром составляет 11,57 млрд рублей Депутат АКЗС Владимир Семенов передал в приемную губернатора Алтайского края Виктора Томенко обращение с предложением проработать вопрос использования средств, которые высвободятся после списания долгов региона по бюджетным кредитам, сообщает краевое отделение ЛДПР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии