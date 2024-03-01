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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Томенко предложили варианты использования миллиардов после списания госдолга Алтая

Томенко предложили варианты использования миллиардов после списания госдолга Алтая

На данный момент государственный долг Алтайского края перед федеральным центром составляет 11,57 млрд рублей Депутат АКЗС Владимир Семенов передал в приемную губернатора Алтайского края Виктора Томенко обращение с предложением проработать вопрос использования средств, которые высвободятся после списания долгов региона по бюджетным кредитам, сообщает краевое отделение ЛДПР.

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