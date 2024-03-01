Томенко предложили варианты использования миллиардов после списания госдолга Алтая

На данный момент государственный долг Алтайского края перед федеральным центром составляет 11,57 млрд рублей Депутат АКЗС Владимир Семенов передал в приемную губернатора Алтайского края Виктора Томенко обращение с предложением проработать вопрос использования средств, которые высвободятся после списания долгов региона по бюджетным кредитам, сообщает краевое отделение ЛДПР.