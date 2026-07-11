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Бензиновый популизм: как Трамп пытается «заправить» предвыборную кампанию

Бензиновый популизм: как Трамп пытается «заправить» предвыборную кампанию

В настоящую трагикомедию превратились попытки Белого дома остановить рост инфляции в Америке. Сразу после дня независимости и 250-летнего юбилея США команда Трампа под фанфары открыла так называемые “заправки свободы”.

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