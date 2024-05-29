💡 В Симферополе больше 30 улиц остались сегодня без света Электричество отключили из-за ремонтных работ, их планируют закончить до 17:00.
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💡 В Симферополе больше 30 улиц остались сегодня без света Электричество отключили из-за ремонтных работ, их планируют закончить до 17:00.