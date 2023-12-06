Do Rzeczy: на границе Польши и Украины начали происходить «странные вещи»

Издание Do Rzeczy, ссылаясь на Яцека Сокола из Комитета защиты перевозчиков Польши, сообщило, что число украинских грузовиков с гуманитарной помощью на границе существенно сократилось после того, как польские налоговики начали проверку документов у водителей .
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