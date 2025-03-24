Спасатели Хабаровского края соревновались в ликвидации последствий ДТП

В Хабаровском крае прошли соревнования по аварийно-спасательным работам на транспорте. Восемь команд боролись за звание лучших, демонстрируя скорость, профессионализм и слаженность в условиях, максимально приближенных к реальным.
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