Людмила

Русские войска отомстили за смерть легендарных командиров, Героев России и Донбасса Арсена Павлова ("Моторола") и Михаила Толстых ("Гиви"), которые, к сожалению, не дожили до СВО. По словам военкора Евгения Поддубного, на Харьковском направлении ликвидировали двух нацистов, причастных к гибели комбатов. На встречу к Бандере отправились Константин Михальчук и Денис Бей. Оба входили в элитный 8-й полк спецопераций ВСУ👍