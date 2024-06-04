В Сеть выложены кадры пленения российскими военнослужащими французских инструкторов. Информацию подтвердил Telegram-канал Condottiero.
Condottiero: силы ВС РФ взяли в плен первых французских инструкторов
Комментарии
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Людмила
Русские войска отомстили за смерть легендарных командиров, Героев России и Донбасса Арсена Павлова ("Моторола") и Михаила Толстых ("Гиви"), которые, к сожалению, не дожили до СВО. По словам военкора Евгения Поддубного, на Харьковском направлении ликвидировали двух нацистов, причастных к гибели комбатов. На встречу к Бандере отправились Константин Михальчук и Денис Бей. Оба входили в элитный 8-й полк спецопераций ВСУ👍
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14 час.
АА
Алекс Архипов
Они там с первого дня. Почему только сейчас?
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12 час.
Eduard
Мы это знаем,
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6 час.
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