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Condottiero: силы ВС РФ взяли в плен первых французских инструкторов

Condottiero: силы ВС РФ взяли в плен первых французских инструкторов

В Сеть выложены кадры пленения российскими военнослужащими французских инструкторов. Информацию подтвердил Telegram-канал Condottiero.

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Комментарии
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Людмила
Русские войска отомстили за смерть легендарных командиров, Героев России и Донбасса Арсена Павлова (&quot;Моторола&quot;) и Михаила Толстых (&quot;Гиви&quot;), которые, к сожалению, не дожили до СВО. По словам военкора Евгения Поддубного, на Харьковском направлении ликвидировали двух нацистов, причастных к гибели комбатов. На встречу к Бандере отправились Константин Михальчук и Денис Бей. Оба входили в элитный 8-й полк спецопераций ВСУ👍
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14 час.
АА
Алекс Архипов
Они там с первого дня. Почему только сейчас?
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12 час.
Eduard
Мы это знаем,
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6 час.

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