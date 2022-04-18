Доход Валуева составил 14,1 млн рублей в 2021 году, Журова задекларировала 12,9 млн, у Карпова – 6,5 млн, два земельных участка и три квартиры

Государственная Дума РФ опубликовала сведения о задекларированных доходах депутатов за 2021 год. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заработала 12,9 млн рублей, в ее собственности находятся две квартиры (площадью 57,93 и 175,4 кв.
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