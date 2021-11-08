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В Кумёнском районе в ДТП с лосем пострадал водитель "Опеля"

В Кумёнском районе в ДТП с лосем пострадал водитель "Опеля"

Авария произошла в минувшее воскресенье, 7 ноябряВ воскресенье, 7 ноября, ориентировочно в 14:00, на 46 километре автодороги Киров — Малмыж — Вятские Поляны водитель автомобиля "Опель Астра" сбил лося, внезапно выбежавшего на проезжую часть.

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