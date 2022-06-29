Российские снайперы в Таджикистане уничтожили условного противника в сложных горных условиях

Российские снайперы в Таджикистане уничтожили условного противника в сложных горных условиях

Военнослужащие методом проведения снайперских дуэлей отработали искусство уничтожения снайперов противника.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх