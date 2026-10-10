МВД раскрыло схему кражи данных через фейковые конкурсы

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин рассказал о схеме, по которой мошенники через взломанные аккаунты рассылают просьбы проголосовать за знакомых в фейковых конкурсах, приводя к утрате доступа к аккаунту.