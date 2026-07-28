В ОАЭ запустят первый в мире судебный ИИ

Власти утверждают, что он будет работать под контролем человекаМинистерство юстиции Абу-Даби планирует внедрить судебную платформу с искусственным интеллектом, сообщает официальное информационное агентство Объединённых Арабских Эмиратов WAM.
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