Северная Корея раскритиковала ядерное агентство ООН как рупор США

Северная Корея осудила организацию ООН по атомной безопасности за присоединение к возглавляемой США кампании давления и «подготовку» резолюции по своим ядерным программам, назвав агентство «оплачиваемым трубачом» Вашингтона.
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