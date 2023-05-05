Слово и дело

9 397 подписчиков

Билет Юрия Шатунова в Казань продают на «Авито» за 100 тысяч рублей

Билет Юрия Шатунова в Казань продают на «Авито» за 100 тысяч рублей

В Екатеринбурге продают посадочный талон на имя солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх