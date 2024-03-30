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Котопёс недели: веселый щенок Хэппи и уютная кошка Комбуча готовы к встрече со своими хозяевами

Два обалденных питомца ждут своих людей в московских приютах. фото: приют «Печатники» / приют «Дубовая роща»Мы по-прежнему уверены в том, что из приютских животных получаются самые любящие и любимые домашние питомцы.

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