Два периода геомагнитных возмущений: что ждать 19 октября.В понедельник, 19 октября 2026 года, во второй половине дня возможно усиление геомагнитных возмущений.
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