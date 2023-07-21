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Сможет ли Личка стартовать с победы с «Динамо»?

В межсезонье главное изменение у «Динамо» – новый тренер. Команду возглавил Марцел Личка. В это межсезонье «бело-голубые» провели 5 контрольных встреч, и во всех случаях одержали победу.

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