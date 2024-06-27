Электросамокаты теперь нужно ставить на учет в ГАИ? Ответ эксперта

Вопрос от читателя «За рулем»:– Заметил на прокатных самокатах номерные знаки. Ожидаем штрафов с камер?Ответ экспертаКирилл Милешкин, редактор «За рулем»:– Новшество с номерными знаками – личная инициатива операторов проката.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии