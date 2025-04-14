Смоленские коммунальщики устроили опасные ловушки у подъезда

«Смоляне на распутье». В соцсети жильцам злополучного дома подсказали возможный выход Коммунальный раскоп и больша лужа от растаявшего снега усложнили передвижение обитателей и визитёров одного из подъездов многоквартирного дома №2а на улице Губенко Смоленска.
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