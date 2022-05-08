Наш потерянный мир

33 915 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Девятьяров
    А СТОИЛО ЛИ?Путин и Шольц обс...
  • ШКИПЕР
    Видатьне совсем качественно,если эта мразь осталась в живых !Бомбили нас качес...
  • Leon17 Влад
    Думаю, что правильно. Нацики давно воюют по принципу нелюдей. Реакция должна быть соответствующая.Источник: На Донб...

Аксенов назвал переговоры с Украиной по Крыму бесполезными

Аксенов назвал переговоры с Украиной по Крыму бесполезными

Глава Крыма Сергей Аксенов в беседе с РИА Новости заявил, что переговоры России и Украины по статусу полуострова не имеют смысла, так как киевский режим управляется США и Североатлантическим альянсом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх