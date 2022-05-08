Аксенов назвал переговоры с Украиной по Крыму бесполезными

Глава Крыма Сергей Аксенов в беседе с РИА Новости заявил, что переговоры России и Украины по статусу полуострова не имеют смысла, так как киевский режим управляется США и Североатлантическим альянсом.
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