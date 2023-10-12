Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА МОРСКОМ ДНЕ: ОЧЕРЕДНАЯ ДИВЕРСИЯ В ЕВРОПЕ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА МОРСКОМ ДНЕ: ОЧЕРЕДНАЯ ДИВЕРСИЯ В ЕВРОПЕ

В Финляндии заподозрили диверсию из-за утечки на газопроводе Balticconnector. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что в связи с ЧП он даже обратился за помощью к НАТО.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Если Шольц  шавка США, то почему  сотни тысяч немцев  не выходят на улицы с требованием  убрать  его с поста?
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12 час.
L
Leonid
... блин, у меня бумага в тувалете закончилась! шо? опять Раша виновата...
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8 час.
Владимир Алтайцев
Мы  живём в России. Но только подонки пиндосские зовут  её Раша.
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8 час.

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