В Финляндии заподозрили диверсию из-за утечки на газопроводе Balticconnector. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что в связи с ЧП он даже обратился за помощью к НАТО.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА МОРСКОМ ДНЕ: ОЧЕРЕДНАЯ ДИВЕРСИЯ В ЕВРОПЕ
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Если Шольц шавка США, то почему сотни тысяч немцев не выходят на улицы с требованием убрать его с поста?
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12 час.
L
Leonid
... блин, у меня бумага в тувалете закончилась! шо? опять Раша виновата...
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8 час.
Владимир Алтайцев
Мы живём в России. Но только подонки пиндосские зовут её Раша.
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8 час.
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