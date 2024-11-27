Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Военный самолет Китая вернет на Родину останки павших народных добровольцев из Республики Корея

Чжэнчжоу, 26 ноября /Синьхуа/ -- Военно-транспортный самолет Y-20 Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ во вторник отправился в Республику Корея /РК/, чтобы доставить на Родину останки 43 китайских народных добровольцев /КНД/, павших в Войне за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу /1950-1953 гг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх