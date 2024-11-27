Военный самолет Китая вернет на Родину останки павших народных добровольцев из Республики Корея

Чжэнчжоу, 26 ноября /Синьхуа/ -- Военно-транспортный самолет Y-20 Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ во вторник отправился в Республику Корея /РК/, чтобы доставить на Родину останки 43 китайских народных добровольцев /КНД/, павших в Войне за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу /1950-1953 гг.