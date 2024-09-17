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Трамп назвал подозреваемого в покушении на него очень опасным человеком

Трамп назвал подозреваемого в покушении на него очень опасным человеком

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, выдвинутый республиканцами кандидатом на пост главы Белого дома на предстоящих в ноябре выборах, назвал подозреваемого в покушении на него очень опасным человеком.

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