Трамп назвал подозреваемого в покушении на него очень опасным человеком

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, выдвинутый республиканцами кандидатом на пост главы Белого дома на предстоящих в ноябре выборах, назвал подозреваемого в покушении на него очень опасным человеком.
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