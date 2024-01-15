Закрытое заседание СБ ООН по Йемену пройдет 16 января

Закрытое заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Йемене пройдет во вторник, 16 января.Данное заседание является ежемесячным, однако, скорее всего, из-за последних событий в ходе него также будут обсуждаться удары США и Великобритании по целям в этой стране.