Закрытое заседание СБ ООН по Йемену пройдет 16 января

Закрытое заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Йемене пройдет во вторник, 16 января.Данное заседание является ежемесячным, однако, скорее всего, из-за последних событий в ходе него также будут обсуждаться удары США и Великобритании по целям в этой стране.
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