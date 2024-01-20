Военный конфликт в Газе снизил у россиян спрос на отдых в Египте

Пока речь идет о почти 15%-ном снижении числа бронирований за первые две недели января год к году. Помимо боевых действий менее привлекательным для россиян египетское направление стало из-за резкого роста цен на отдых, и путешественники делают выбор в пользу ОАЭИз-за военных конфликтов на Ближнем Востоке снижается спрос на Египет среди российских туристов.