Украинцам посоветовали позвать для защиты от американского грабежа российскую армию

VS

Velmi Schin

Проблема в том, что сначала нужно скинуть обе власти марионеток, воров, врунов и мошенников и вна Украине, и в России. А потом можно и объединить усилия против гегемона. В этом уж нам точно никто не поможет. Я даже задал вопрос DeepSeek о перспективах и состоянии пар РФ-КНР и США-КНР. Так даже железяка приоритет отдала США-КНР. Про других даже и спрашивать не надо. Наши все уже давно выявлены.