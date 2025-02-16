США в лице администрации Дональда Трампа приготовились к «бандитскому отжатию» украинских природных ресурсов, и единственный способ для народа Украины сохранить это богатство — призвать на помощь российскую армию.
Украинцам посоветовали позвать для защиты от американского грабежа российскую армию
Комментарии
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VS
Velmi Schin
Проблема в том, что сначала нужно скинуть обе власти марионеток, воров, врунов и мошенников и вна Украине, и в России. А потом можно и объединить усилия против гегемона. В этом уж нам точно никто не поможет. Я даже задал вопрос DeepSeek о перспективах и состоянии пар РФ-КНР и США-КНР. Так даже железяка приоритет отдала США-КНР. Про других даже и спрашивать не надо. Наши все уже давно выявлены.
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22 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
СЛИШКОМ УЖ МНОГО ДЕРЬМА ПРОДАЖНОГО ВО ВЛАСТИ...Как в России...Так и в укрожопии.
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21 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Зеленский собирается продать народное достояние. Чем он лучше вождя африканского племени, который за бусы отдаёт всё своё племя, джунгли, и всё, что у них есть общего?
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12 час.
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