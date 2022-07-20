В Сети появился обзор очень редкого сухпая. «Этот паек настолько редкий, что он нем ходят легенды, достать его было очень сложно», — сообщается в новом видео под названием «„Паляниця“ — британский паек для Украины», которое вышло на популярном YouTube-канале SlivkiShow.