Состоялось архиерейское вечернее богослужение в канун дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла.

11 июля 2024 года, накануне дня памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, совершил всенощное бдение в Никольском соборе г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии