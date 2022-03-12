Эдди Хирн уверен в победе Диллиана Уайта над Фьюри: «Тайсон уснет в 11-м раунде»

Британский боксерский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Диллиана Уайта, заявил, что уверен в победе своего клиента над чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC.

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