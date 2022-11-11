Составы Англии, Германии, Португалии на ЧМ-2022, победы «МЮ», «Реала», «Юве», Медведев и Рублев в одной группе на итоговом и другие новости утра

1. Составы на ЧМ-2022 огласили Англия, Германия, Португалия, Бельгия, Уругвай, Польша, Камерун, Марокко, США.
Популярные статьи
- Превью чемпионата мира. Группа В: Иран против всех и последнее дело Гарета Бэйла
- Карпин продлил контракт со сборной, поражения «Зенита» и ЦСКА, последний матч Пике, Бивол разбил Рамиреса, 25-я победа СКА, рекорд Овечкина, Валиева выиграла короткую в Казани и другие новости
- Зидан возглавит сборную Франции, огненное дерби молодежек «Спартака» и ЦСКА, новый партнер Медведевой, «Химки» сняли проклятие Юрана и другие новости утра
Свежие комментарии