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Составы Англии, Германии, Португалии на ЧМ-2022, победы «МЮ», «Реала», «Юве», Медведев и Рублев в одной группе на итоговом и другие новости утра

Составы Англии, Германии, Португалии на ЧМ-2022, победы «МЮ», «Реала», «Юве», Медведев и Рублев в одной группе на итоговом и другие новости утра

1. Составы на ЧМ-2022 огласили Англия, Германия, Португалия, Бельгия, Уругвай, Польша, Камерун, Марокко, США.

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