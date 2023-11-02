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"Инвестирует и выдаёт огромное количество кредитов": Экономист - об интересах Китая в Африке

"Инвестирует и выдаёт огромное количество кредитов": Экономист - об интересах Китая в Африке

Объём прямых китайских инвестиций в Африку в первой половине 2023 года составил более 1,8 млрд долларов, это на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил в конце октября замглавы департамента по делам Западной Азии и Африки министерства торговли КНР Ван Дун.

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