"Инвестирует и выдаёт огромное количество кредитов": Экономист - об интересах Китая в Африке

Объём прямых китайских инвестиций в Африку в первой половине 2023 года составил более 1,8 млрд долларов, это на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил в конце октября замглавы департамента по делам Западной Азии и Африки министерства торговли КНР Ван Дун.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии