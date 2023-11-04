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Патрушев: Здоровые силы на Украине есть, но они подавлены

Патрушев: Здоровые силы на Украине есть, но они подавлены

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев сообщил в ходе выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», что на Украине имеются «здоровые силы», но они подавлены.

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