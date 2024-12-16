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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Сона и Мэддисона по 12 очков в матче с «Саутгемптоном». «Тоттенхэм» победил в АПЛ впервые за 4 игры

В 1-м тайме полузащитник Сон Хын Мин забил и отдал 2 ассиста. За матч у него 12 фэнтези-очков: +1 за игру, +5 за гол, +6 за ассисты.

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