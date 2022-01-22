В ЕДДС уточнили информацию об отмене занятий в школах Челябинска в субботу, 22 января

В Челябинске 22 января температура воздуха утром опустилась до -20 градусов. ЕДДС объявила, что школьникам придётся идти на учебу, несмотря на холод: Сегодня, 22 января 2022 года занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме.