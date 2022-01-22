Царьград

1 815 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena
    Бродячих собак надо отстреливать .Второго решения нет. После стерилизации они становятся еще злее Надо людей спасать,..."Я - мужик. Я пла...
  • Владимир Стребков
    Вот интересно, сколько ещё мальчиков и девочек должны сожрать бродячие собаки, чтобы наши думцы придумали такой закон...Преступная халатн...
  • Александр Раевский
    Даже интересно посмотреть,- как чиновники, нацики и олмгархи будут драпать из Кмева, да и со всей Украины!!! Можно то...Украинский генера...

В ЕДДС уточнили информацию об отмене занятий в школах Челябинска в субботу, 22 января

В ЕДДС уточнили информацию об отмене занятий в школах Челябинска в субботу, 22 января

В Челябинске 22 января температура воздуха утром опустилась до -20 градусов. ЕДДС объявила, что школьникам придётся идти на учебу, несмотря на холод: Сегодня, 22 января 2022 года занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх