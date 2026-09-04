Обещал "и в хвост, и в гриву": В Екатеринбурге молодая учительница не выдержала травли со стороны ученика-мигранта

В Екатеринбурге молодая учительница Анна была вынуждена уволиться из школы из-за систематической травли со стороны ученика из Узбекистана.
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Если администрация школы замалчивала проблему, которую создавал какой-то поганый ученик да ещё узбек, - значит администрация кого-то сильно боялась.
молодая черножопия должна жить в своей стране,не хуй тащится к нам,родители должны работать здесь одни,без прицепов
За все надо благодарить партию ер ,сф и гаранта!!!
Если ученик так себя ведет , почему он допускается в школу. Админам школы , продающим доверие сограждан , не место на этой работе.
Чурок ликвидировать всеми способами. Чурки могут только разваливать, создавать не способны.
Дело в том, что дома нельзя ничего, а здесь можно всё... Поэтому эти звери отрываются по полной программе и ловят кайф свободы. Чувствуя, при этом, себя праведниками, а нас терпилами... которых они обучают морали поведения и культуре общения. Гости учат хозяев страны правилам поведения... Сучары бацильные... Чурки черножопые
БРАТЦЫ!!! А вам не кажется, что МЫ ТЕРЯЕМ СТРАНУ, А????