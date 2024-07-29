В Индии готовится одно из крупнейших для страны IPO

Индийский производитель скутеров Ola Electric, поддерживаемый SoftBank, планирует провести IPO в Нью-Йорке, чтобы привлечь инвесторов от Fidelity, Nomura и норвежского Norges Bank, а также нескольких индийских фондов взаимных инвестиций, сообщили Reuters два осведомленных источника.
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