В Индии готовится одно из крупнейших для страны IPO

Индийский производитель скутеров Ola Electric, поддерживаемый SoftBank, планирует провести IPO в Нью-Йорке, чтобы привлечь инвесторов от Fidelity, Nomura и норвежского Norges Bank, а также нескольких индийских фондов взаимных инвестиций, сообщили Reuters два осведомленных источника.