Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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В Индии готовится одно из крупнейших для страны IPO

В Индии готовится одно из крупнейших для страны IPO

Индийский производитель скутеров Ola Electric, поддерживаемый SoftBank, планирует провести IPO в Нью-Йорке, чтобы привлечь инвесторов от Fidelity, Nomura и норвежского Norges Bank, а также нескольких индийских фондов взаимных инвестиций, сообщили Reuters два осведомленных источника.

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