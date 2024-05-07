Экс-глава Минтранса Башкирии Клебанов задержан за взятку в пять миллионов рублей Александр Клебанов. Обложка © Telegram / Александр Клебанов Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов задержан за получение взятки в размере пяти миллионов рублей.