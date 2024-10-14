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Дарьяну захейтили за её выступление в Москве

Дарьяну захейтили за её выступление в Москве🤡 Фанатам не понравилось, что при стоиости 1500₽ разогрев был больше часа, а само выступление Дарьяны под фанеру шло от силы 20 минут.

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