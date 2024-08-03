Эсминцы Японии. Часть шестая. Сравнение с одноклассниками. Окончание

Башенное орудие японского эсминца В октябре 1927 года (Сёва 2) Япония учредила «Комитет (комитет) по ограничению вооружений» (Гумби сэйген иинкан) во главе с генерал-лейтенантом Номурой Кисабуро, заместителем начальника Генерального штаба Москвы.
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