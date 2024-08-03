NaukaTeh
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NaukaTeh

86 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Бодунский поток сознания какого-то историка. История всегда переписывалась в угоду текущему правителю. Взять Романовы...Про то, как нам и...
  • Секушин Леонид
    Пермский автомобильный завод производит двигатели для боевых самолётов - это круто!Чемодан без ручки...
  • Игорь Овчаренко
    А где у Польши орёл? Такого  общипанного можно назвать только курицей. А  с курицей вообще победить ни кого нельзя.Ответ на пост «За...

Эсминцы Японии. Часть шестая. Сравнение с одноклассниками. Окончание

Эсминцы Японии. Часть шестая. Сравнение с одноклассниками. Окончание

﻿﻿Башенное орудие японского эсминца В октябре 1927 года (Сёва 2) Япония учредила «Комитет (комитет) по ограничению вооружений» (Гумби сэйген иинкан) во главе с генерал-лейтенантом Номурой Кисабуро, заместителем начальника Генерального штаба Москвы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх