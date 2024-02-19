«Бавария» снова проиграла, осечка «Реала», победы «МЮ» и СКА, Петросян победила на Спартакиаде, рекордный гол Кокорина, 79 690 зрителей на матче НХЛ и другие новости

Лена Мисько

Большое интервью (https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2018741_Mnoj_dvizhet_rezultat_truda_A_eto_daleko_ne_tolko_mesto_v_turnirnoj_tablice_Bolshoje_intervju_Sergeja_Semaka) Сергея Семака. Внутри: • как и чем живет тренерский штаб на сборах и какой у него есть ритуал; • оправдывают ли ожидания зимние новички; • какое впечатление оставил Кубок Азии; • как Семак относится к разговорам о «бразильском курсе «Зенита»; • почему не получилось заиграть у Ренана; • что движет Семаком на шестой год работы в команде после стольких титулов и нет ли выгорания.