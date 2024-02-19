1. «Бавария» проиграла третий матч подряд! На этот раз «Бохуму» (2:3) на выезде в 22-м туре Бундеслиги, Упамекано снова привез пенальти и схватил удаление.
«Бавария» снова проиграла, осечка «Реала», победы «МЮ» и СКА, Петросян победила на Спартакиаде, рекордный гол Кокорина, 79 690 зрителей на матче НХЛ и другие новости
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Лена Мисько
Большое интервью (https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2018741_Mnoj_dvizhet_rezultat_truda_A_eto_daleko_ne_tolko_mesto_v_turnirnoj_tablice_Bolshoje_intervju_Sergeja_Semaka) Сергея Семака. Внутри: • как и чем живет тренерский штаб на сборах и какой у него есть ритуал; • оправдывают ли ожидания зимние новички; • какое впечатление оставил Кубок Азии; • как Семак относится к разговорам о «бразильском курсе «Зенита»; • почему не получилось заиграть у Ренана; • что движет Семаком на шестой год работы в команде после стольких титулов и нет ли выгорания.
«Мной движет результат труда. А это далеко не только место в турнирной таблице». Большое интервью Сергея Семака
matchtv
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2 час.
Лена Мисько
⚡️ ЦСКА отдал Константина Кучаева в аренду «Пари НН» до конца сезона
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2 час.
Лена Мисько
🤨 Неймар лайкнул пост с критикой Мбаппе: «Чтобы не потерять любимчика, «ПСЖ» продавал тех, кто не разделял взглядов Килиана. После выполнения всех пожеланий он сказал, что уйдет в конце сезона»
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2 час.
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