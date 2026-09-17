Центральный московский ипподром открыли после масштабной реконструкции

Старейший в стране Центральный московский ипподром на Беговой улице открылся после масштабной реконструкции.
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