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Авакову ничто не мешает досрочно стать новым президентом Украины

Авакову ничто не мешает досрочно стать новым президентом Украины

Катастрофическая экономическая ситуация грозит народным бунтом На Украине появился новоиспеченный министр внутренних дел.

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Алекс ZLOYBOY
Ты, придурок! Армения давно ждёт тебя! Что за странная "страна" укурина? Кто бы не пришел, сел на шею, и правил укуриной... А чо, хохлов на хохляндии не осталось, чтоб "руководить" ею?..

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