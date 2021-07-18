Авакову ничто не мешает досрочно стать новым президентом Украины

News Front - Новостной ФронтПолитикаАвакову ничто не мешает досрочно стать новым президентом УкраиныКатастрофическая экономическая ситуация грозит народным бунтом На Украине появился новоиспеченный министр внутренних дел.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлекс ZLOYBOYТы, придурок! Армения давно ждёт тебя! Что за странная "страна" укурина? Кто бы не пришел, сел на шею, и правил укуриной... А чо, хохлов на хохляндии не осталось, чтоб "руководить" ею?..Комментировать
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