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На Добропольском направлении операторы БПЛА засыпали позиции ВСУ агитационными листовками

На Добропольском направлении операторы БПЛА засыпали позиции ВСУ агитационными листовками

Операторы беспилотников группировки армии «Север» Вооруженных сил России засыпали украинские позиции агитационными листовками.

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