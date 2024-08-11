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В МИД России пообещали жесткий ответ на атаки ВСУ по мирным гражданам - детали

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международные организации осудить действия украинской стороны.

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