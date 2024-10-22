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Экономист поделился советами по созданию финансовой подушки безопасности

Экономист поделился советами по созданию финансовой подушки безопасности

Среда, 23 октября. «Крым 24».Для того, чтобы накопить на финансовую подушку безопасности, необходимо научиться откладывать от своего дохода 10% - сумму, отказ от которой не нанесёт бюджету человека значительный урон.

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